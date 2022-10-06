В результате пожара ученица 7 класса г. Ржева София Столярчук находится в тяжелом состоянии со множественными ожогами в больнице Москвы. Семье необходима материальная поддержка. Ученики школы искусств г. Конаково решили поддержать ровесницу.

Ребята два дня расписывали коробки для пицц. Пиццерия в Подмосковье согласилась продавать их с 1 по 7 июля, а 100 рублей с продажи каждой пиццы перечислить семье на лечение 13-летней Софии. В школу искусств г. Конаково сотрудница благотворительного фонда «Мир в каждый дом» Елена Орлеанская привезла 200 коробок. Подростки их расписали, и затем Елена передала их в пиццерию «ДядяПицца» в Павловской Слободе. Участвовали в благотворительном проекте преподаватели Татьяна Николаевна Наукина, Ирина Анатольевна Петрова, Татьяна Викторовна Грачёва, Мария Анатольевна Завединова и 41 воспитанник. Это хорошее дело: дети получили урок доброты и прекрасно выразили себя как художники.

Людмила Кикало.