ПОМОЩЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Очередная партия медицинских средств была доставлена в центр гуманитарной помощи, организованный тверскими волонтёрами.

Городенский храм уже третий раз принимает участие в сборе медикаментов и средств на закупку дорогостоящих материалов, предназначенных для оперирования раненых бойцов и мирных жителей Донбасса. На этот раз в сборе гуманитарного груза принимали участие дети и родители Городенской православной гимназии. Они не только пожертвовали материалы, но и поддержали наших воинов письмами на фронт. Городенцы надеются, что подарки доставят пользу и радость нуждающимся в них и благодарят всех, кто не остался равнодушным. Гуманитарный сбор будет продолжен, и 12 июня от храма и гимназии будет отправлен ещё один груз. На этот раз в него войдут продукты питания, хозяйственные товары, товары для детей.