ИДЕТ НЕРЕСТ

Тверская межрайонная природоохранная прокуратура в связи с наступлением периода нереста водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения Тверской области информирует.

В период с 12 марта по 15 июня запрещен вылов рыбы, кроме вылова рыбы одной поплавочной или донной удочкой с берега с количеством крючков не более 2 штук на орудиях вылова у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении № 6 к Правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Срок запрета может отличаться в рамках указанного периода в зависимости от водного объекта и вида рыбы, более подробно можно узнать в п. 30.35.2 Правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

При этом в местах нереста рыбы запрещается любой вид вылова рыбы и использование маломерных и прогулочных судов, за исключением несамоходных судов, в нижнем бьефе Иваньковской ГЭС на расстоянии менее 1 км от плотины; на участках Иваньковского водохранилища: в 100-метровой прибрежной полосе вдоль правого берега от деревни Слобода до острова Винный; в 100-метровой прибрежной полосе от уреза воды Толстовских островов и острова Винного; в Мошковичском заливе и водосбросном канале Конаковской ГРЭС; река Шоша - от линии Октябрьской железной дороги до впадения в нее реки Лобь; река Инюха - от устья до деревни Коробеино; река Лама - в административных границах области; река Лобь - в административных границах области; на участках озера Селигер: лука (отмель) Дударня; лука (отмель) Орловская.

Нарушение правил, регламентирующих рыболовство, влечет наложение:

- административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. руб. с конфискацией судна и других орудий вылова или без таковой;

- на должностных лиц - до 30 тыс. руб. с конфискацией судна и других орудий вылова или без таковой;

- на юридических лиц - до 200 тыс. руб. с конфискацией судна и других орудий вылова или без таковой.

Незаконная добыча водных биологических ресурсов наказывается штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от 2 до 3 лет, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления указанных водных животных и растений, в местах нереста или на миграционных путях к ним, на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным частью 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, и наказывается штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от 2 до 3 лет, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.