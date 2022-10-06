СПОРТ ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Самбо обычное...

В Ржеве в выходные проходил турнир по самбо в честь Дня защиты детей.

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Смоленска, Великих лук и т.д. В их числе - самбисты Тверского региона, среди которых трое спортсменов «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. Все наши участники заняли призовые места. Первыми стали Оиша Каримова и Никита Воронкин, бронзу заслужил Максим Унжаков. Тререр благодарит за транспорт Михаила Воронкина.



...и пляжное

А 5 июня в Кашине прошёл первый в истории Тверской области чемпионат региона по пляжному самбо.

По этому виду спорта проводятся чемпионаты России и мира. В нем приняли участие трое борцов «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. Они завоевали две золотые и одну серебряную медали. Первое место – Элджан Гулиев и Элмадин Халилов, второе место – Светлана Михайлова. В общем, дебют прошёл удачно!



Джиу-джитсу

На прошедшем турнире по джиу-джитсу, посвящённом Дню защиты детей, спортсмены клуба боевых единоборств «Русский стиль», которые тренируются под руководством тренера Руслана Фокша, показали отличный результат.

Для некоторых спортсменов это был дебют. 1 место завоевали Олег Мирошниченко и Валерия Курищева, 2 место - Михаил Трушин и 3 место - Дмитрий Чистяков и Михаил Калинин. Поздравляем тренера и спортсменов, желаем дальнейших побед!



Легкая атлетика

4 июня в городе Мышкине Ярославской области прошел забег «По шести холмам» на дистанции 10 и 21,1 километров, а также детские забеги и забег на 3 километра.

В этих соревнованиях, входящих в серию забегов «Бегом по Золотому кольцу», приняли участие конаковские любители бега - члены КЛБ «Марафонец». Наши спортсмены успешно выступили на всех дистанциях. На дистанции 300 метров в своей возрастной группе победу одержал Даниил Губарев, 2 место на дистанции 3 километра заняла Татьяна Сальникова. Анатолий Сальников занял 3 место на дистанции 10 километров. Победителями в своих возрастных категориях на дистанции полумарафона стали Николай Новиков и Анатолий Афоненко, 2 место на этой дистанции заняла Анна Черепанова. Хорошие результаты показали и остальные наши спортсмены: Дмитрий Губарев, Андрей Сальников, Александр Кузнецов.