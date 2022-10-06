ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

НАЧАЛСЯ ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

В Конаковский район он прибудет 18 июня.

В субботу, 4 июня в Тверской области от истока Волги под Осташковом стартовал XXIII Волжский Крестный ход – масштабное событие для православных верующих Верхневолжья и других регионов страны. В этом году Волжский Крестный ход проходит в рамках Года добрых дел и милосердия, он посвящен 450-летию перенесения мощей преподобного Ефрема Новоторжского, 150-летию со дня рождения и 85-летию со дня кончины священномученика Фаддея, архиепископа Тверского. Участие в событии принимают представители духовенства, православные верующие, жители и гости тверского региона. Приветствие организаторам, участникам и гостям Волжского Крестного хода направил губернатор Тверской области Игорь Руденя:

- Сегодня, начиная путь Волжского Крестного хода от истока Волги, мы обращаемся к нашим общим истокам православной веры, духовно-нравственных ценностей и традиций. Сегодня нас объединяет приверженность выдающемуся духовному наследию нашего народа. Сплоченность, верность традициям бескорыстного служения Отчизне, взаимопомощи и милосердия являются надежным фундаментом силы России, ее прошлого, настоящего и будущего...

Крестный ход по традиции начался от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. Торжества традиционно открыла торжественная литургия в Спасо-Преображенском соборе, расположенном рядом с истоком Волги. После торжественного шествия к истоку прошел чин малого водоосвящения.

В этом году Волжский Крестный ход пройдет от деревни Сосница Осташковского городского округа, по Ниловой пустыни, Осташкову, Пено. Далее по Селижаровскому муниципальному округу – поселкам Селище и Селижарово, деревне Ельцы. Затем участники отправятся в Ржев, Зубцов, село Погорелое Городище Зубцовского района. После маршрут будет проходить по Старице, селу Медное Калининского района и Торжку.

Также паломники побывают в Твери, деревне Орша Калининского района, селе Городня Конаковского района, в Конакове, Дубне Московской области, Кимрах, посёлке Белый Городок Кимрского района, Кашине. Завершится Крестный ход 23 июня в Калязине, где пройдет литургия в Вознесенском соборе, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому.

Из истории Волжского Крестного хода

Он берет начало с 1999 года. Тогда в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 20 июня от истока Волги начался Крестный ход по водам трех великих рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция освящения истока реки Волги и начало Волжского Крестного хода были объединены в один праздник. В 2017 году исток Волги освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Волжский Крестный ход тогда был посвящен 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского. Юбилейный XX Волжский Крестный ход в 2018 году охватил 24 муниципалитета региона и объединил сразу три памятные даты: 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летие со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев. В 2019 году Крестный ход прошёл в честь 200-летия обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской. В 2020 году из-за непростой эпидемиологической обстановки Волжский Крестный ход не проводился. В 2021 году XXII Волжский Крестный ход был посвящен 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского и проходил с 29 мая по 8 июня.

ВНИМАНИЕ!

В Конаковский район XXIII Волжский Крестный ход придет в субботу, 18 июня. В этот день отмечается Отдание праздника Пятидесятницы. В 12 часов он по воде прибудет в село Городня-на-Волге, где в храме Рождества Богородицы состоится молебен. После чего Крестный ход со святынями по воде же отправится в г. Конаково. Здесь прибытие корабля ожидают к 17 часам.

Крестный ход пройдет по улицам города по привычному маршруту: Набережная Волги - проспект Ленина - ул. Энергетиков - ул. Александровка и прибудет к храму Анны Кашинской на ул. Баскакова. Там состоится вечернее богослужение. Около 10 часов вечера Волжский Крестный ход отправится в следующий пункт назначения - Дубну.

По информации пресс-службы ПТО.

Фото: А. Зубов и М. Малахов.