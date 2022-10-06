Путешествие на волшебный остров

Мороженое - любимое лакомство не только детей, но и взрослых, особенно летом. Никто не откажется от сладкого холодного угощения в жару.

В прошлую субботу, 4 июня, в отеле «Конаково Ривер Клаб» уже в четвёртый раз прошёл фестиваль мороженого «Остров сладкоежек-2022». На обитаемом острове, населённом сказочными героями, детей ждало волшебное путешествие в мир сказочных героев. Этот весёлый и сладкий праздник был приурочен к Дню защиты детей.

Пятнадцать производителей мороженого и сладостей смогли на этом фестивале напрямую познакомиться со своими потребителями и услышать отзывы о своей продукции.

На острове сладкоежек самых смелых и ловких участников ждали различные квесты, иногда шуточные, которые проводили сказочные герои. Дети и подростки танцевали, играли в «Форд Байярд», участвовали в разных интересных и шуточных конкурсах. В программе праздника были загадочные лабиринты, мульти-пульти квесты и станции: «От винта» от Карлсона и Фреккен Бок, «Фикси людоход» от Симки и Нолика, «Гонка нечисти» от Кикиморы и Лешего, «Индейские прерии» от настоящих индейцев, «В гостях у Бабы-Яги» от Бабы-Яги и Ивана-дурака, «Тайна Лампы Аладдина» от Аладдина и Жасмин, «Ловушка капитана Крюка» от Динь-Динь, «Катапульта Angry Birds» от птичек Angry Birds, «Disco Зверополиса» от Лиса и Зайки, «Поляна Троллей» от Троллей, «Водное царство» от Русалочки, «Поляна магии» от Джина, станция «Финиш» от весёлого Буратино и черепахи Тортиллы, битва пончиков и битбоксеров. Дети, а с ними и взрослые веселились от души.

Кульминацией праздника стала встреча с самым любимым героем детской песни - с настоящим волшебником, который прилетел на голубом вертолёте и, как известно, из детской песенки, подарил 500 эскимо. Только мороженого было больше, 2500 штук.

Завершило этот сказочный день ночное джазовое выступление музыкантов под треск горящего костра и свечей в сказочном лесу. Студенты нашего Конаковского колледжа стали волонтёрами на этом фестивале, помогая в проведении праздника и раздаче мороженого.

Сладкого и холодного угощения от компании «Русский Холод» хватило всем. Всего фестиваль мороженого посетило более полутора тысяч гостей.

Людмила Кикало.

Фото автора.