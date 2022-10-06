Интернациональная встреча



30 мая в МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье приехали интересные гости - немец Штефан Хуберт и учитель иностранных языков Мария Мухамедьянова.

Штефан живет в Кведлинбурге и уже 6 лет путешествует по России, активно участвуя в русско-немецких обменах. По образованию он строитель, руководит собственной фирмой в Германии.

Во время последнего обмена в 2016 году вместе с командой волонтеров они построили скамейку и стол, которые до сих пор украшают и использует по назначению Тверской Ботанический сад.

Штефан любит бывать в России и уже успел по достоинству оценить местное гостеприимство и узнать, что такое настоящая русская душа.

Мария Мухамедьянова - преподаватель из Твери, активно участвовала в школьных обменах детей из Твери и Германии и руководила культурной программой, поэтому с удовольствием приняла приглашение от учителя иностранных языков Нины Александровны Усановой приехать в Юрьево-Девичье.

Учащиеся быстро нашли общий язык с иностранным гостем, девочки старших классов подготовили презентацию о родном селе и школе на немецком языке. А затем уже на русском ребята вместе с учителем истории Марией Сергеевной Бугаевой спели легендарную «Катюшу». Благодаря вводной методической смекалке Марии Мухамедьяновой языковой барьер был преодолён, учащиеся очень быстро вошли во вкус и начали задавать интересовавшие их вопросы и просто беседовать. Встреча закончилась чаепитием, а дети получили небольшие подарки от гостей.

После посещения школы настоятель церкви Георгия Победоносца отец Владимир пригласил гостей на экскурсию. История возникновения и существования храма, духовное воспитание детей в России и Германии, а также современные стихотворения - все это было близко и интересно гостю.

Встреча прошла очень душевно, все остались довольны. Педагоги и ученики надеются, что подобные мероприятия ещё не раз состоятся в стенах школы. Они учат тому, что вне зависимости от национальности и ситуации в мире - мы едины!

Мария Мухамедьянова в рамках поездки организовала экскурсию и по городу Конаково, и далее на пароме до села Юрьево-Девичье. Штефан увидел красивейшие пейзажи Конаковского района, о которых раньше и не знал.

Для детей эта встреча стала отличной практикой на иностранном языке (Штефан не говорит по-русски) и дальнейшей мотивацией для изучения. И это не единственный способ общения с иностранцами. На уроках ребята вместе с педагогом Ниной Александровной пишут письма немецким школьникам и получают от них ответные весточки.

Участники встречи благодарят администрацию школы и отдельно команду учителей, причастных к мероприятию, а также наставника храма отца Владимира за оказанный приём гостю.

Анна РИХМАЙЕР.

Фото предоставлено организаторами

мероприятия.