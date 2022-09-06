25 выпускников Верхневолжья набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии и литературе

Опубликованы результаты первых экзаменов основного периода ЕГЭ в 2022 году. 26 мая выпускники сдавали химию, литературу и географию. 25 школьников Верхневолжья набрали 100 баллов на экзаменах по химии и литературе.

Всего в регионе ЕГЭ по химии сдавали около 600 участников, из которых более 90 человек показали результаты в диапазоне 81-100 баллов. Наивысший результат в 100 баллов смогли набрать 6 участников экзамена. Средний тестовый балл по этому предмету в Тверском регионе, по предварительным данным, составил 52,67.

Участники ЕГЭ по химии успешно выполнили задания, проверяющие умения характеризовать строение атома, определять виды химической связи и типы кристаллических решеток, степени окисления. Многие участники успешно справились с заданиями по определению продуктов электролиза, составили уравнения реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций.

ЕГЭ по литературе в Тверском регионе сдавали более 400 человек. Из них 100 участников показали результат в диапазоне 81-100 баллов, стобалльный результат набрали 19 участников. Средний балл по Тверской области составил 66,82.

На экзамене по литературе этого года выпускники получили право выбора заданий из нескольких альтернатив, самостоятельно привлекали для анализа произведения отечественной и зарубежной литературы. Участники ЕГЭ показали знания в области истории и теории литературы, а также навыки анализа и интерпретации художественных произведений отечественной и зарубежной литературной классики.

140 выпускников Тверской области в этом году сдавали ЕГЭ по географии. Средний тестовый балл по этому предмету составил 59,30, а результат от 81-100 баллов показали 15 участников экзамена.

В ЕГЭ по географии в 2022 году были включены новые творческие задания, направленные на оценку навыков критического мышления, умения формулировать свою точку зрения. Участники экзамена продемонстрировали знание общегеографических закономерностей, а также понимание основных этапов геологического развития Земли.

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля. В этом году он впервые проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Они внедрялись в российских школах с 2011-2012 учебного года. В 2022 году 11 класс закончили ребята, обучавшиеся по новым образовательным стандартам с 1 класса.

Федеральные государственные образовательные стандарты установили новые подходы к общему образованию. Сделан акцент на то, что ребенок должен уметь самостоятельно находить необходимую информацию, анализировать и систематизировать ее, комбинировать данные, строить на их основе гипотезы, рассуждать, моделировать процессы, аргументировать свое мнение и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области