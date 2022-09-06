В Тверской области актуализирован перечень услуг, предоставляемых в МФЦ

В Тверской области актуализирован перечень услуг, которые предоставляют в многофункциональных центрах. Решение принято на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 9 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

В перечень включено 11 новых услуг в сферах сельского хозяйства, градостроительства, туризма, содействия занятости населения, а также по поддержке семей с детьми - в частности, по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет.

4 новые услуги, которые появятся в МФЦ Тверской области – в сфере сельского хозяйства. Это предоставление грантовой поддержки семейным фермам и сельхозкооперативам, субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.

В сфере содействия занятости населения в МФЦ будут оказывать услуги по предоставлению субсидий работодателям на возмещение затрат на организацию стажировки выпускников образовательных учреждений, затрат на создание условий для совмещения многодетными родителями и родителями детей-инвалидов обязанности по воспитанию детей с трудовой деятельностью, субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, а также затрат на оборудование рабочих мест для этой категории граждан.

Новая услуга в сфере градостроительства – направление уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительство и завершении его сноса. В сфере туризма – предоставление субсидий туроператорам в целях возмещения затрат, связанных с повышением эффективности их работы.

Ряд услуг МФЦ упрощён в связи с прекращением действия документов, согласно которым они предоставлялись.

Сегодня МФЦ является ключевым ресурсом по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению. В ходе развития сети МФЦ Тверской области в 2022 году предусмотрены работы на семи объектах, из них – четыре новых.

По итогам 2021 года в регионе введено 14 новых объектов многофункциональных центров.

Сейчас в Верхневолжье действует 45 филиалов МФЦ, 64 обособленных подразделения, где работает 353 окна. Доступность МФЦ для населения составляет 98%. Всего в филиалах МЦФ Тверской области в 2021 году было оказано порядка 920 тыс. услуг.

Пресс-служба Правительства Тверской области