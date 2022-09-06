В Тверской области пройдет конкурс «Откровенно о семейном счастье», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности

Ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в Тверской области пройдет конкурс «Откровенно о семейном счастье». Принять участие в нем могут все семьи региона.

«Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для участия в конкурсе до 4 июля необходимо прислать самые трогательные семейные фото и рассказ о семье на электронный адрес: minsemya@yandex.ru или в личные сообщения группы «Тверская семья» Вконтакте с обязательной пометкой «Откровенно о семейном счастье». В тексте письма или сообщения обязательно должны быть указаны фамилия, имя и отчество отправителя, место проживания (муниципалитет) и контактный телефон.

На начальном этапе оценивать предложенные работы будет жюри при Министерстве демографической и семейной политики Тверской области.

На втором этапе, который пройдет с 5 по 8 июля, к оценке кандидатов присоединятся все желающие – народное голосование в группе Вконтакте «Тверская семья» будет открыто в разделе «Обсуждения».

По итогу конкурса будут определены три победителя, которым будут вручены памятные подарки.

Присылая работы на конкурс, участники несут полную ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц и предоставляют организаторам полное право на использование изображений и текстов в сети интернет, печатных изданиях, телевидении без предварительного согласования.

Конкурс «Откровенно о семейном счастье» в Верхневолжье пройдет в третий раз. Первыми его победителями стала семья Байковых из Твери, а в прошлом году лучшей была признана семья Швецовых из поселка Сандово.

Пресс-служба Правительства Тверской области