В муниципалитетах Верхневолжья реализуются проекты Программы поддержки местных инициатив

В Тверской области на данный момент уже завершена реализация 16 проектов, которые реализуются по Программе поддержки местных инициатив. Всего в текущем году в регионе планируется реализация 262 проектов ППМИ в 38 муниципальных образованиях.

«Программа является очень популярной и востребованной среди наших граждан. Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения жителей в работу по развитию региона», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения, дорог и уличного освещения на своих территориях, а также оборудованию детских площадок и спортивных объектов.

Кроме того, будут реализованы проекты по благоустройству территорий, ремонту местных домов культуры и мест массового отдыха граждан, дворовых территорий, приобретению оборудования и коммунальной техники, мест сбора твёрдых коммунальных отходов и другие. В реализацию инициатив помимо областного бюджета вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.

Самыми активными участниками программы в этом году стали Старицкий район, Вышневолоцкий и Осташковский городские округа, Бологовский и Фировский районы. Первый раз в программе принимает участие ЗАТО Озёрный.

В данный момент три проекта реализовано в Бологовском районе. Для сельских поселений приобретена спецтехника. Также специализированная техника приобретена для поселка Ильино Западнодвинского муниципального округа.

В Старицком районе отремонтированы дорога в деревне Зашейково, участки дороги по ул. Комсомольская в селе Луковниково, обновлено ограждение территории кладбища вблизи деревни Черничено.

В Зубцовском районе проведён капитальный ремонт уличного освещения в деревнях Борки и Дерибино.

В Кашинском городском округе обустроена детская площадка в деревне Матино и спортивная площадка в поселке Стулово.

Выполнен капитальный ремонт в здании Филистовского сельского дома культуры в Селижаровском муниципальном округе.

Капитальный ремонт кровли здания дома культуры проведён в деревне Волок Андреапольского муниципального округа.

В Удомле на ул. Космонавтов установлен спортивно-игровой комплекс, в Твери обустроена детская игровая площадка на ул. Ленина.

ППМИ стартовала в Тверской области в 2013 году. Количество реализуемых проектов растёт ежегодно. С 2016 по 2021 годы в рамках ППМИ уже введено 1582 объекта общественной инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области