В муниципалитетах Верхневолжья реализуются проекты Программы поддержки местных инициатив

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В Тверской области на данный момент уже завершена реализация 16 проектов, которые реализуются по Программе поддержки местных инициатив. Всего в текущем году в регионе планируется реализация 262 проектов ППМИ в 38 муниципальных образованиях.
«Программа является очень популярной и востребованной среди наших граждан. Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения жителей в работу по развитию региона», - считает Губернатор Игорь Руденя.
В этом году предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения, дорог и уличного освещения на своих территориях, а также оборудованию детских площадок и спортивных объектов.
Кроме того, будут реализованы проекты по благоустройству территорий, ремонту местных домов культуры и мест массового отдыха граждан, дворовых территорий, приобретению оборудования и коммунальной техники, мест сбора твёрдых коммунальных отходов и другие. В реализацию инициатив помимо областного бюджета вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.
Самыми активными участниками программы в этом году стали Старицкий район, Вышневолоцкий и Осташковский городские округа, Бологовский и Фировский районы. Первый раз в программе принимает участие ЗАТО Озёрный.
В данный момент три проекта реализовано в Бологовском районе. Для сельских поселений приобретена спецтехника. Также специализированная техника приобретена для поселка Ильино Западнодвинского муниципального округа.
В Старицком районе отремонтированы дорога в деревне Зашейково, участки дороги по ул. Комсомольская в селе Луковниково, обновлено ограждение территории кладбища вблизи деревни Черничено.
В Зубцовском районе проведён капитальный ремонт уличного освещения в деревнях Борки и Дерибино.
В Кашинском городском округе обустроена детская площадка в деревне Матино и спортивная площадка в поселке Стулово.
Выполнен капитальный ремонт в здании Филистовского сельского дома культуры в Селижаровском муниципальном округе.
Капитальный ремонт кровли здания дома культуры проведён в деревне Волок Андреапольского муниципального округа.
В Удомле на ул. Космонавтов установлен спортивно-игровой комплекс, в Твери обустроена детская игровая площадка на ул. Ленина.
ППМИ стартовала в Тверской области в 2013 году. Количество реализуемых проектов растёт ежегодно. С 2016 по 2021 годы в рамках ППМИ уже введено 1582 объекта общественной инфраструктуры.
Пресс-служба Правительства Тверской области