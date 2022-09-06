В Кимрах и Бежецке Тверской области ведется строительство новых учреждений здравоохранения

В Тверской области ведется строительство новых учреждений здравоохранения. Две детские поликлиники возводят в городе Кимры, новую центральную районную больницу – в городе Бежецке.

Создать в Бежецком районе и других крупных муниципалитетах современные медицинские учреждения – поручение Губернатора Игоря Рудени.

«Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медпомощи населению на всей территории региона является приоритетом», – считает глава региона.

Поликлиники в Кимрах рассчитаны на 200 посещений в смену каждая. За основу взят проект детской поликлиники городской больницы №6, которая была открыта в конце 2019 года в Твери в микрорайоне «Южный».

Предусмотрено возведение трехэтажных зданий с одноэтажной пристройкой для отделения лучевой диагностики с отдельным входом.

На первом этаже разместят регистратуру и гардероб, кабинет врача неотложной помощи, смотровые фильтр-боксы с отдельными входами, инфекционный бокс с отдельным входом, кабинеты для приема анализов с отдельным входом, блок кабинетов для проведения физиопроцедур.

Второй этаж предназначен для кабинетов участковых педиатров, прививочных кабинетов, а также игровых зон для детей.

На третьем этаже запланированы кабинеты офтальмолога, оториноларинголога, травматолога, хирурга, стоматолога и других узких специалистов.

Участок под строительство детской поликлиники №1 находится на Борковском шоссе. Это территория центральной районной больницы. Такое местоположение позволит далее развивать уже созданный здесь больничный городок. На данный момент ведется устройство железобетонных конструкций третьего этажа, гидроизоляции подвала и дренажной сети, кладка стен и перегородок, монтаж системы отопления.

Детская поликлиника №2 возводится на площади Южной. Сейчас здесь идет устройство железобетонной фундаментной плиты, стен, колонн, перекрытия подвального и первого этажа, дренажной сети.

На площадке строительства Бежецкой ЦРБ по ул. Первая ведется разработка котлована, устройство монолитной фундаментной плиты.

Строительство объекта включено в адресную инвестиционную программу Тверской области. Его реализация рассчитана до 2025 года. Планируется строительство пятиэтажного здания со стационаром на 130 мест. Также предусмотрен ввод детской и взрослой поликлиник, станции скорой медицинской помощи, вертолетной площадки, кислородно-газификационной станции, газовой котельной и других инфраструктурных объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области