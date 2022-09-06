В Кимрах и Бежецке Тверской области ведется строительство новых учреждений здравоохранения

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
В Тверской области ведется строительство новых учреждений здравоохранения. Две детские поликлиники возводят в городе Кимры, новую центральную районную больницу – в городе Бежецке.
Создать в Бежецком районе и других крупных муниципалитетах современные медицинские учреждения – поручение Губернатора Игоря Рудени.
«Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медпомощи населению на всей территории региона является приоритетом», – считает глава региона.
Поликлиники в Кимрах рассчитаны на 200 посещений в смену каждая. За основу взят проект детской поликлиники городской больницы №6, которая была открыта в конце 2019 года в Твери в микрорайоне «Южный».
Предусмотрено возведение трехэтажных зданий с одноэтажной пристройкой для отделения лучевой диагностики с отдельным входом.
На первом этаже разместят регистратуру и гардероб, кабинет врача неотложной помощи, смотровые фильтр-боксы с отдельными входами, инфекционный бокс с отдельным входом, кабинеты для приема анализов с отдельным входом, блок кабинетов для проведения физиопроцедур.
Второй этаж предназначен для кабинетов участковых педиатров, прививочных кабинетов, а также игровых зон для детей.
На третьем этаже запланированы кабинеты офтальмолога, оториноларинголога, травматолога, хирурга, стоматолога и других узких специалистов.
Участок под строительство детской поликлиники №1 находится на Борковском шоссе. Это территория центральной районной больницы. Такое местоположение позволит далее развивать уже созданный здесь больничный городок. На данный момент ведется устройство железобетонных конструкций третьего этажа, гидроизоляции подвала и дренажной сети, кладка стен и перегородок, монтаж системы отопления.
Детская поликлиника №2 возводится на площади Южной. Сейчас здесь идет устройство железобетонной фундаментной плиты, стен, колонн, перекрытия подвального и первого этажа, дренажной сети.
На площадке строительства Бежецкой ЦРБ по ул. Первая ведется разработка котлована, устройство монолитной фундаментной плиты.
Строительство объекта включено в адресную инвестиционную программу Тверской области. Его реализация рассчитана до 2025 года. Планируется строительство пятиэтажного здания со стационаром на 130 мест. Также предусмотрен ввод детской и взрослой поликлиник, станции скорой медицинской помощи, вертолетной площадки, кислородно-газификационной станции, газовой котельной и других инфраструктурных объектов.
Пресс-служба Правительства Тверской области