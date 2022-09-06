Ко Дню России Ржевский филиал Музея Победы в Тверской области представит программу «Государственные символы России»

10 июня, в преддверии Дня России, в Ржевском филиале Музея Победы – музее «Ставка Сталина» пройдет премьера тематической программы «Государственные символы России». Гражданские уроки будут проводиться еженедельно в течение летних каникул для воспитанников пришкольных оздоровительных лагерей Ржева и Ржевского района.

«Герб и флаг обращают нас к главным ценностям жителей Верхневолжья. Это честный труд на благо Отечества, сохранение традиций предков, защита родной земли. Любовь к своему краю, забота о его благополучии и сегодня объединяет людей, которые родились, живут и работают в Тверской области. Сохраняя верность многовековым традициям, сейчас жители региона реализуют масштабные национальные проекты, чтобы обеспечить динамичное развитие Верхневолжья, его уверенное будущее», – считает Игорь Руденя.

Ребята смогут познакомиться с гербом, гимном и флагом России. В формате диалога сотрудники филиала Музея Победы побеседуют со школьниками о значении цветов триколора, правилах исполнения гимна, а также разберут смысл символики герба и расскажут о геральдике. Участники программы смогут ответить на вопрос «Кто такой гражданин» и выразить свое мнение по другим вопросам.

«Все мы должны знать и почитать главные символы нашей страны, поскольку они воплощают прежде всего современную Россию, в которой все мы живем. Именно государственная символика Российской Федерации отражает всю глубину происходящих в стране изменений, ее прошлое, настоящее и будущее», – отметила заведующий Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Ко Дню России в Тверской области организован ряд мероприятий. Так, в Тверском императорском дворце пройдет тематическая музейно-музыкальная программа, а в тверском ДК «Пролетарка» – праздник «Малая Родина в сердце моем».

16 июня в Тверском областном академическом театре драмы будет представлена программа «Мы Россия» в рамках гастрольного тура Государственного академического ордена дружбы народов ансамбля танца «Алан».

День России – официальный государственный праздник в честь принятия суверенитета Российской Федерации. Именно 12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, в которой провозглашалось равноправие политических партий и общественных организаций, был принят принцип разделения властей, определилось верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории.

Пресс-служба Правительства Тверской области