В Тверской области отмечают 355-летие обретения мощей преподобного Нила Столобенского

9 июня отмечается 355-летие обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского. Сегодня в храмах Верхневолжья проходят праздничные богослужения. Центральным событием стала Божественная литургия в Нило-Столобенской пустыни. Вокруг монастыря прошел крестный ход с мощами святого преподобного Нила Столобенского. Торжества возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

В культурную часть мероприятий вошла церемония открытия художественной выставки «Купола над Селигером».

На протяжении многих лет обитель привлекала внимание творческих людей. Общее собрание живописи и графики монастыря насчитывает более 500 произведений. Практически каждый год Нило-Столобенская пустынь принимает экспедицию «Русской Атлантиды» – международный пленэрно-выставочный проект. В мае 2022 года в монастыре на Селигере работала 96-я экспедиция.

Посетители экспозиции «Купола над Селигером» могут увидеть 170 работ, основными сюжетами которых являются монастырь, его насельники и паломники, селигерские пейзажи. Выставка продлится до конца 2022 года.

В сентябре 2022 года в обители планируется проведение научно-просветительской конференции, посвященной 355-летию обретения мощей преподобного Нила с участием историков, краеведов, искусствоведов.

«Нилова пустынь – это одна из величайших святынь Верхневолжья и всей России. История обители на Селигере хранит выдающиеся примеры духовного подвига, верности многовековым ценностям православия», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2017 году монастырь стал центральной площадкой празднования 350-летие обретения мощей святого Нила Столобенского. Торжества возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Нило-Столобенской пустыни прошли праздничные богослужения, был развернут лагерь для паломников, прибывших под Осташков. К празднику в Тверской области приурочили ряд культурных событий.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен на острове Столобный на Селигере в 1594 году. Здесь Нил Столобенский провел 27 лет в молитвах и уединении. Мощи преподобного Нила Столобенского — главная святыня обители. Они были открыты в 1667 году и явили множество чудес: сохранились описания случаев, когда паломники получали в монастыре исцеление от недугов.

До революции по числу паломников Нило-Столобенская пустынь была первым святым местом в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель закрыли. Монашеская жизнь на острове начала возрождаться в 1991 году, 9 июня 1995-го в монастырь Нило-Столобенская пустынь вернули мощи святого. С тех пор каждый год в этот день православный мир отмечает обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области