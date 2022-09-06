Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 июня 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 30 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 159 186 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 030 461, в том числе за последние сутки их 935.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 901 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 743 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 994
Конаковский район 12 298
Ржев 8718
Калининский район 6853
Вышневолоцкий городской округ 6485
Торжок 5458
Кимры 4920
Бежецкий район 4214
Бологовский район 3856
Кашинский городской округ 3669
Осташковский городской округ 3594
Старицкий район 3210
Калязинский район 3174
Нелидовский городской округ 3122
Лихославльский район 2968
Максатихинский район 2461
Западнодвинский муниципальный округ 2348
Торопецкий район 2180
Торжокский район 1927
Весьегонский муниципальный округ 1920
Оленинский муниципальный округ 1847
Зубцовский район 1825
Рамешковский район 1818
Кувшиновский район 1761
Селижаровский муниципальный округ 1502
Андреапольский муниципальный округ 1343
Спировский район 1335
Ржевский район 1269
Краснохолмский муниципальный округ 1225
Кесовогорский район 1124
Сонковский район 1089
Кимрский район 1036
Фировский район 1017
ЗАТО Озёрный 992
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 819
Сандовский муниципальный округ 807
Молоковский район 579
Жарковский район 571
Лесной муниципальный округ 571
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области