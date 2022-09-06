Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 июня 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 30 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 159 186 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 030 461, в том числе за последние сутки их 935.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 901 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 743 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 994

Конаковский район 12 298

Ржев 8718

Калининский район 6853

Вышневолоцкий городской округ 6485

Торжок 5458

Кимры 4920

Бежецкий район 4214

Бологовский район 3856

Кашинский городской округ 3669

Осташковский городской округ 3594

Старицкий район 3210

Калязинский район 3174

Нелидовский городской округ 3122

Лихославльский район 2968

Максатихинский район 2461

Западнодвинский муниципальный округ 2348

Торопецкий район 2180

Торжокский район 1927

Весьегонский муниципальный округ 1920

Оленинский муниципальный округ 1847

Зубцовский район 1825

Рамешковский район 1818

Кувшиновский район 1761

Селижаровский муниципальный округ 1502

Андреапольский муниципальный округ 1343

Спировский район 1335

Ржевский район 1269

Краснохолмский муниципальный округ 1225

Кесовогорский район 1124

Сонковский район 1089

Кимрский район 1036

Фировский район 1017

ЗАТО Озёрный 992

Пеновский муниципальный округ 967

Бельский район 819

Сандовский муниципальный округ 807

Молоковский район 579

Жарковский район 571

Лесной муниципальный округ 571

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области