В Тверской области выделены дополнительные средства на закупку лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями

Выделение дополнительных средств областного бюджета на лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями обсуждалось на Бюджетной комиссии, которую провёл Губернатор Игорь Руденя. По итогам заседания Правительства Тверской области 7 июня глава региона поручил Минздраву проработать вопрос и принять необходимые меры для оперативного решения данной задачи.

Выделение дополнительного финансирования на лекарственное обеспечение позволит закупить медицинские препараты для пациентов, которые борются с онкологическими заболеваниями. Основанием для принятия решения, в том числе, стало изменение клинических рекомендаций в отношении лечения онкологических заболеваний.

Минздравом региона будет оперативно организовано проведение конкурентных процедур по приобретению лекарств для пациентов в дополнение к закупленным ранее с тем, чтобы без перебоев обеспечивать препаратами всех пациентов, борющихся с раком. Для таких больных вопрос своевременного получения лекарств – это вопрос жизни. Минздраву поручено держать вопрос на особом контроле.

Пресс-служба Правительства Тверской области