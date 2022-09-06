В Торжке Тверской области представят выставку «Петровские крепости», посвященную 350-летию со дня рождения Петра I

9 июня отмечается 350 лет со дня рождения Петра Великого. В этот день в Гостинице Пожарских в Торжке начинает работу уникальная планшетная выставка «Петровские крепости».

Выставка является частью серии региональных событий, посвященных 350-летию со дня рождения первого российского императора из династии Романовых Петра I. В апреле 2022 года в Твери на площадке библиотечного центра Тверского государственного университета открылась передвижная выставка «Петр Великий» Государственного исторического музея.

Новый культурный проект – экспозиция «Петровские крепости» – объединяет данные более чем о 25 крепостях от Дагестана до Поморья, и от Беларуси до Нижнего Поволжья.

Планшетная выставка представлена Государственным музеем «Смоленская крепость» в рамках соглашения о острудничестве, заключенного с Всероссийским историко-этнографическим музеем, при участии ряда государственных и муниципальных музеев России и Беларуси.

Проект поддержали Министерство культуры Российской Федерации, Ассамблея петровских музеев, Институт Петра Великого.

Экспозиция доступна для посещения до 30 июня по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, д.48.

Справки по телефону: +7919-061-18-49.

Пресс-служба Правительства Тверской области