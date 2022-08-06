В областном Правительстве обсудиливопросы контроля за расчетами за поставленные энергоресурсы

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8 июня Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии по контролю за расчетами за поставленные энергетические ресурсы и оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тверской области.
На заседании проанализирована динамика показателей по расчетам за энергоресурсы организаций коммунального комплекса Кувшиновского района, города Кимры и Кимрского района. Обсуждалась реализация комплекса мер для обеспечения своевременных расчетов за энергоресурсы.Эта работа должна способствовать повышению эффективности и надежности теплоэнергетического комплекса Тверской области.
Начиная с 2016 года, регион совместно с компанией «Газпром» и муниципальными образованиями ведет комплексную работу по повышению платежной дисциплины потребителей. Для обеспечения модернизации инфраструктуры реализуются меры по консолидации активов в сферах тепло-, водо- и электроснабжения.
Кроме того, в регионе действует единый расчетно-кассовый центр для обеспечения прозрачности финансовых потоков и взаиморасчетов.
Пресс-служба Правительства Тверской области