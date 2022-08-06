Губернатор Игорь Руденя в Торжке обсудил с представителями «Лукойла» планы по развитию деятельности компании в Тверской области

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8 июня Губернатор Игорь Руденя в Торжке посетил производство смазочных материалов ПАО «Лукойл», а также провел рабочую встречу с представителями компании.
Компания «Лукойл» приобрела активы концерна «Шелл».
Как отметил Игорь Руденя, для Тверской области важно, что один из самых современных заводов по производству смазочных материалов в стране, расположенный в Торжке, перешёл в собственность российской нефтегазовой компании, являющейся одной из крупнейших в мире.
Коллектив продолжает работать, предприятие сохранено в виде отдельного дочернего общества компании «Лукойл» и будет развиваться под новым для России топливным брендом – «Teboil», которым «Лукойл» владеет с 2005 года. Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций.
Для АЗС «Teboil» будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива, а также собственная программа лояльности, интегрированная с действующей программой «Лукойла».
Завод смазочных материалов в Тверской области, перешедший в собственность «Лукойла», также будет выпускать продукцию под брендом «Teboil».
В рамках встречи обсуждались дальнейшие планы по развитию деятельности компании «Лукойл» на территории Тверской области, а также действующего производства в Торжке.
Пресс-служба Правительства Тверской области