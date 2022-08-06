Тверская область входит в топ-10 в Центральной России по программе туристического кешбэка. Рейтинг российских регионов по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка в санаториях в этом году представил портал бронирования Санатории-Р

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В первую десятку ЦФО по программе туристического кешбэка в 2022 году входят Москва, Московская, Ярославская, Ивановская, Тульская, Владимирская, Тверская, Рязанская, Брянская и Костромская области.
Причём по сравнению с прошлым годом спрос на отдых в Верхневолжье вырос на 27%.
Рейтинг составлен на основе анализа продаж весенних туров в санатории России в 2022 году.
Пресс-служба Правительства Тверской области