Тверская область входит в топ-10 в Центральной России по программе туристического кешбэка. Рейтинг российских регионов по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка в санаториях в этом году представил портал бронирования Санатории-Р

posted by Максим Малахов on ср, 06/08/2022 - 17:26

 

В первую десятку ЦФО по программе туристического кешбэка в 2022 году входят Москва, Московская, Ярославская, Ивановская, Тульская, Владимирская, Тверская, Рязанская, Брянская и Костромская области.

Причём по сравнению с прошлым годом спрос на отдых в Верхневолжье вырос на 27%.

Рейтинг составлен на основе анализа продаж весенних туров в санатории России в 2022 году.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области