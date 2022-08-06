Студенты Торопецкого колледжа проходят летнюю практику на местном предприятии

Мебельная фабрика в городе Торопце Тверской области приняла для прохождения практики студентов Торопецкого колледжа, которые получают специальность в сфере логистики. По итогам 13 учащихся получат практические навыки, документ о прохождении практики, самые трудолюбивые студенты – возможность трудоустройства на летний период.

Губернатор Игорь Руденя считает важным направлением развития экономики, профобразования Верхневолжья, активную работу компаний со студентами и начинающими специалистами для их дальнейшего трудоустройства на предприятия Тверской области.

«Молодежь региона должна быть максимально адаптирована и погружена в процессы производства. Молодые кадры – основной костяк промышленного потенциала Тверской области», – считает глава региона.

Между мебельной фабрикой «Феликс» и Торопецким колледжем заключен договор о социальном партнерстве. Сотрудничество осуществляется уже более трех лет. Специалисты фабрики проводят в колледже открытые уроки, круглые столы, профориентационные мероприятия, экскурсии на предприятие, а колледж направляет своих студентов на практику.

В 2022 году фабрика уже принимала несколько групп учащихся колледжа для прохождения практики. В феврале преддипломную практику прошли студенты выпускного курса, обучающиеся профессии «Операционная деятельность в логистике». Также на фабрике практику проходили будущие повара и ИТ-специалисты, в марте - еще одна группа студентов-логистов.

«Мы сотрудничаем с несколькими учреждениями среднего профессионального образования. Но Торопецкий колледж – это буквально наша «кузница кадров». Мы помогаем колледжу готовить специалистов, и получаем достаточно подготовленных и мотивированных сотрудников», - отметил председатель Совета директоров компании Илья Кондратьев.

Пресс-служба Правительства Тверской области