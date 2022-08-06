Губернатор Игорь Руденя вручил учёным Верхневолжья премии за выдающиеся достижения

8 июня Губернатор Игорь Руденя наградил лауреатов премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники. Она учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона, и вручается коллективам исследователей, молодым учёным, аспирантам и студентам.

«Сегодня тверские ученые являются достойными наследниками выдающихся традиций, которые своим трудом способствуют наращиванию инновационного потенциала тверского региона и всей России. Важным направлением для нас остается формирование новых механизмов и инструментов поддержки перспективных исследований и разработок, развитие инфраструктуры высших учебных заведений, открытие лабораторий мирового уровня и передовых инженерных школ», - сказал Игорь Руденя.

Всего в 2021 году на участие в конкурсе было подано 24 заявки – от Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверского государственного медицинского университета и Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Победителями стали 15 номинантов.

Премии были вручены за создание передовых технологий в медицине, животноводстве и растениеводстве, строительстве, приборостроении и экологии, а также за исследования в области лингвистики, управления финансами и земельно-имущественным комплексом. При этом значительная часть разработок уже внедрена в отраслях промышленности и АПК, в учреждениях здравоохранения и образования Тверской области.

В номинации «Студент года» присуждено четыре премии.

По направлению «техника и технологии, медицинские науки» победу одержала Елизавета Соболь. Студентка Тверского медицинского университета является автором разработки комплексного подхода к профилактике инфекций в области хирургического вмешательства.

По направлению «естественные и точные науки» победила студентка ТГУ Ксения Савина, которая разработала материал для производства электропроводящих чернил для печати (в том числе печати снимков МРТ).

По направлению «сельскохозяйственные науки» лучшей признана студентка ТГСХА Ольга Савина – она выявила макро-микроэлентные комплексы, способствующие повышению урожайности картофеля.

Лауреатом премии по направлению «гуманитарные науки» стала студентка ТвГТУ Анна Грозина. Она разработала усовершенствованную классификацию объектов недвижимости, а также определила направления повышения эффективности использования земельно-имущественных комплексов региона.

Премии присуждены и в номинации «Аспирант года».

По направлению «техника и технологии, медицинские науки» лучшей признана работа аспиранта ТГМУ Татьяны Смирновой. Она разработала методику формирования здоровья новорожденных и детей первого года жизни.

По направлению «естественные и точные науки» премия присуждена за разработку и апробацию способов изготовления и составов строительных материалов и изделий различного назначения на основе техногенных отходов предприятий Тверской области. Её автор – аспирант ТвГТУ Мария Завадько.

Также в числе лауреатов – аспирант ТГСХА Филипп Блинов (направление «сельскохозяйственные науки») за разработку рабочего органа для глубокого подпахотного рыхления почв нечерноземной зоны. Он формирует оптимальный водно-воздушный режим почвы за счет увеличения площади рыхления и создания аэрационного дренажа.

Лауреатом в номинации «Аспирант года» также стала Елена Виноградова из ТГУ, которая разработала экономико-статистическую модель к проведению анализа влияния межбюджетных трансфертов на социально-экономическое развитие субъектов РФ.

Премии в номинации «Молодой учёный года» присвоены Кириллу Петропавловскому из ТвГТУ за разработку способа получения самоармированных гипсовых композитов и изделий на их основе, Антону Лукьянову из ТГСХА за определение влияния минеральных добавок на продуктивность молодняка крупного рогатого скота. Также лауреатами стали Ольга Новоселова из ТГСХА, которая разработала лингвокогнитивный инструмент для систематизации угроз в политической коммуникации и Дмитрий Вишневецкий из ТГУ за открытие новых супрамолекулярных гидрогелей, содержащих наночастицы серебра.

«Нам удалось смешать между собой два соединения и получить наночастицы абсолютно новым способом. Эти соединения выступают не только, как антибактериальные и противораковые, но и как катализаторы, которые могут использоваться в создании лекарств. По очень похожей тематике в 2021 году американский и немецкий химики получили Нобелевскую премию», – рассказал Дмитрий Вишневецкий.

Кроме того, награждены коллективы учёных.

Третье место заняла группа специалистов ТГУ (руководитель Иван Каплунов), которая разработала технологию получения кристаллов и изделий на их основе для фотоники и акустооптики. Второе место присуждено коллективу ТГМУ (руководитель Наталья Шатохина) за определение методики ранней диагностики, коррекции и профилактики заболеваемости населения Тверской области. Победителями номинации стали ученые из ТвГТУ (руководитель Юрий Косивцов). Они создали технологию низкотемпературного каталитического пиролиза торфа, отходов деревообработки и неутилизируемых отходов с получением горючих газов, жидких топливных фракций и композиционных материалов для различных применений, в том числе для использования в энергетических установках.

Размер премии в номинации «Студент года» составляет 50 тыс. рублей, в номинации «Аспирант года» – 100 тыс. рублей, в номинации «Молодой учёный года» – 100 тыс. рублей. В номинации «Лучший коллектив учёных» за третье место – 150 тыс. рублей, за второе – 200 тыс. рублей, за первое – 250 тыс. рублей. Решением регионального Правительства выплаты не подлежат налогообложению.

Пресс-служба Правительства Тверской области