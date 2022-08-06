В регионах усилят государственную поддержку промышленных предприятий

С 2023 года будут расширены параметры федерального финансирования, выделяемого на поддержку региональных программ развития промышленности. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

В рамках Единой региональной субсидии предусмотрено несколько направлений к софинансированию, предоставляемых регионам на реализацию инвестпроектов по модернизации и развитию промышленных предприятий.

Начиная со следующего года объем возмещения затрат предприятий на приобретение нового оборудования увеличится с 20% до 50%, а сумма субсидирования вырастет в два раза – с 10 млн рублей до 20 млн рублей на каждого заявителя.

Также увеличатся объемы компенсации расходов на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре и на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Эти показатели вырастут с 50% до 80%, а лимиты господдержки – с 10 млн до 20 млн рублей.

«В 2022 году 54 региона получат свыше 3,7 млрд рублей, в том числе, на докапитализацию региональных Фондов развития промышленности. В ближайшее время будет объявлен конкурс на софинансирование региональных программ развития промышленности через инструмент Единой региональной субсидии на 2023 год. Эти средства помогут регионам снизить затраты предприятий на обновление мощностей, простимулируют инвестиционную активность в регионах», – сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

В 2021 году на финансирование региональных программ развития промышленности был направлен 1 млрд рублей. Субсидии получили 25 регионов. Также в рамках антикризисного плана докапитализируются региональные фонды развития промышленности на 4,3 млрд рублей. Эти средства будут предоставлены на компенсацию до 90% платежей по уплаченным кредитам на пополнение оборотных средств предприятий.

В Тверской области оказывается комплексная поддержка предприятиям региона.

«Важно, чтобы наши меры поддержки дошли до всех предпринимателей, чтобы они чувствовали нашу помощь, – отметил Губернатор Игорь Руденя на недавней встрече с предпринимателями. – Уверен, мы решим эту задачу. Тверская область должна развиваться. Время возможностей, которое наступило, должно быть нами использовано в полной мере».

Верхневолжье в числе первых субъектов России в дополнение к федеральным мерам приняла свой пакет поддержки предпринимательской деятельности в условиях санкционного давления. В него включено 35 направлений общим объемом более 1,4 млрд рублей – это предоставление по ускоренной процедуре поручительств и льготных займов на пополнение оборотных средств, реализацию импортозамещающих и инвестиционных проектов, возможность воспользоваться кредитными каникулами на полгода и другие меры.