Игорь Руденя поздравил работников и ветеранов отрасли социальной защиты населения с профессиональным праздником

8 июня в России отмечается День социального работника. Работников и ветеранов социальной сферы с праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваш благородный труд имеет неоценимое значение для жителей Тверской области, нуждающихся в особой поддержке общества. Сердечность, душевная теплота и искренняя забота о людях снискали вам заслуженное уважение земляков», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Особые слова благодарности глава региона выразил ветеранам социальных служб, которые являются наставниками и примером для молодых сотрудников.

На данный момент система социальной защиты населения Тверской области включает в себя 37 центров социальной поддержки и 37 комплексных центров социального обслуживания населения, 13 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 9 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в развитии. В общей сложности помощь там оказывается более чем 308 тысячам жителей Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области