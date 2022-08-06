Ещё одно предприятие Тверской области получит поддержку по программе «Импортозамещение»

Предприятию Верхневолжья предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Импортозамещение». Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 7 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

Принятое решение позволит создать условия для дальнейшего развития предприятия, расширения номенклатуры выпускаемой продукции.

Новая программа «Импортозамещение», которую реализует Фонд развития промышленности региона, нацелена на стимулирование оперативных мер по созданию импортозамещающих производств.

По программе «Импортозамещение» ООО «Интерра Деко Групп» предоставят 50 млн рублей сроком на 60 месяцев под 1% годовых.

Благодаря льготному займу предприятие, которое является производителем инновационных лакокрасочных материалов, планирует обеспечить замещение импортной продукции, в том числе для использования в производстве мебели. Для этого планируется расширение производственных мощностей, закупка нового оборудования. Планируется создание дополнительных рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области