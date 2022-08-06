В Тверской области пройдет первый Международный конкурс молодых оперных певцов имени уроженца Верхневолжья Сергея Лемешева

Со 2 по 8 июля в Верхневолжье впервые пройдет Международный конкурс молодых оперных певцов имени Сергея Яковлевича Лемешева. Он приурочен к 120-летию выдающегося русского тенора, уроженца Тверского края, народного артиста СССР Сергея Яковлевича Лемешева, который прославил свою малую Родину далеко за пределами страны.

Целью конкурса является популяризация классической музыки, русского певческого искусства и его традиций. Он позволит продемонстрировать достижения талантливых молодых оперных певцов России, в том числе музыкантов из Верхневолжья.

«Творчество Сергея Лемешева неразрывно связано с русскими музыкальными традициями. Сегодня на тверской земле много талантливых молодых исполнителей, для которых пример Лемешева является источником вдохновения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

К участию в конкурсе приглашены студенты и выпускники высших учебных заведений, солисты оперных и музыкальных театров, концертных организаций России и зарубежья.

Все конкурсные прослушивания будут проводиться открыто в большом концертном зале Тверской академической филармонии, поэтому жители региона смогут услышать многие шедевры русской и зарубежной оперной музыки.

Оценивать выступления конкурсантов будет международный коллектив авторитетного жюри, который возглавляет заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан Владимир Белов. По итогу конкурса эксперты определят лауреатов I, II, III степени, которым будет вручено 6 премий и Гран-при.

Завершит конкурс большой Гала-концерт на сцене Тверского академического театра драмы, в котором примут участие победители конкурса в сопровождении Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова.

Пресс-служба Правительства Тверской области