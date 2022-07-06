В Тверской области спасли новорожденную девочку с экстремально низким весом

В стенах Областного клинического перинатального центра им. Бакуниной прошла уникальная операция на сердце новорожденной девочки, которая родилась раньше срока. Ее провели специалисты центра под руководством заведующего операционным отделением Перинатального центра Педиатрического университета Минздрава России Евгения Кулемина, который специально приехал в Тверь из Санкт-Петербурга, чтобы оказать помощь ребенку.

«Такие выездные операции мы проводим один-два раза в квартал, когда нет возможности транспортировки, – рассказал Евгений Кулемин. – Благодаря помощи коллег перинатального центра операция прошла успешно. Ребенок будет восстанавливаться и в дальнейшей жизни ничто не помешает его полноценному развитию. Если бы мы не вмешались, это особенность привела бы к развитию осложнений – ишемической болезни, повреждению сосудов мозга и дыхательной системы».

Маленькая Ева родилась три недели назад с экстремально низким весом – всего 860 граммов. У нее диагностировали открытый артериальный проток и врождённую двустороннюю пневмонию.

Пока ребёнок развивается внутриутробно, открытый артериальный проток необходим для его нормальной жизнедеятельности. После рождения, когда раскрываются лёгкие и открывается малый круг кровообращения, он должен закрываться. Проток Евы не закрылся, из-за чего возник риск нарушения системного кровотока – внутренние органы не получали достаточного количества крови, которая поступала в лёгкие, приводя к их отёку.

Специалисты перинатального центра применили медикаментозную терапию, но она не дала положительных результатов, из-за чего пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.

«Мы очень благодарны за взаимодействие коллег с нами, потому что не каждый ребенок может доехать до федерального центра. Это дорогого стоит. Специалисты, которые приезжают к нам не только оказывают высококвалифицированную помощь пациентам, но и показывают пример нашим докторам. В связи с этим, у нас появляется возможность развивать данные методики и в нашем центре», – отметила главный врач Областного клинического перинатального центра им. Бакуниной Людмила Гребенщикова.

Операция прошла успешно и длилась порядка часа. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

Пресс-служба Правительства Тверской области