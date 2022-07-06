В Тверской области в региональную программу по улучшению маттехбазы отрасли образования включены дополнительные объекты

В 2022 году дополнительно в 6 школах и 3 детских садах Верхневолжья будут проведены ремонтные работы в рамках реализации региональных программ по улучшению материально-технической базы учреждений образования. Субсидии муниципалитетам на эти цели распределены на заседании Правительства Тверской области, которое 7 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Выделили дополнительные средства из областного бюджета для того, чтобы ускорить процесс подготовки образовательных школьных и дошкольных учреждений к 1 сентября», - прокомментировал тему Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

В частности, 48,3 млн рублей дополнительно направлено на проведение ремонтных работ в 6 школах, где в общей сложности обучается 2353 ребёнка.

Так, в здании гимназии №2 Вышневолоцкого городского округа отремонтируют кровлю. В средней школе №1 Бологовского района выполнят работы по комплексной безопасности. Капитальный ремонт спортивных залов будет проведен в средней школе им. Н.В. Огаркова Молоковского района, средней школе-интернате №2 Бологовского района, Паньковской СОШ Старицкого района, средней школе №1 Зубцовского района. Также в учреждении образования Зубцовского района отремонтируют кровлю, проведут работы по комплексной безопасности и ремонту инженерных сетей.

Кроме того, участниками программы по улучшению материально-технической базы дополнительно станут 3 дошкольных учреждения. В детских садах № 3 Торопецкого района и № 23 г. Вышний Волочек заменят оконные блоки, в детском саду № 24 г. Кимры обустроят территорию.

Программы по улучшению материально-технической базы учреждений образования действуют в регионе с 2017 года. Всего с учётом включения дополнительных объектов в этом году работы будут проведены в 43 школах и 15 детских садах.

В целях создания условий для воспитания детей дошкольного возраста в Верхневолжье запущена новая программа по оснащению муниципальных детских садов уличными игровыми комплексами. На текущий год на эти цели заложено 29,9 млн рублей. Детские игровые площадки будут обновлены в 30 дошкольных учреждениях.

«Принято решение по обновлению игровых площадок в детских садах. Детские площадки должны соответствовать всем требованиям, это должно быть безопасное и интересное для детей игровое оборудование», – сказал Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области