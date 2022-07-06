В Тверской области пройдет фестиваль «Русская деревня»

18 июня в Тверской области пройдёт фольклорный фестиваль «Русская деревня». Мероприятие проводится в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного Указом Президента РФ.

В этом году фестиваль состоится в регионе уже в третий раз. Площадкой проведения станет деревня Монино Нелидовского городского округа.

Ключевая цель проекта - показать гостям праздника яркость и самобытность сельской жизни, привлечение внимание общественности к необходимости сохранения исторического и культурного наследия деревень.

В организации фестиваля активное участие принимают подростки и молодёжь из деревень Монино и Новоселки – это около 40 человек в возрасте от 12 до 25 лет.

«Благодаря этому в подрастающем поколении закладывается чувство ответственности за свой край. Некоторые из них уже сделали свой выбор, покинув город и начав трудиться на сельскохозяйственном поприще в родной деревне», - отметила директор Ассоциации «Русская деревня» Анна Сорокина.

В фестивале традиционно примут участие творческие коллективы из городов Нелидово, Белый, Тверь, Великие Луки, Москвы.

Помимо этого будет развернута широкая ярмарка, организованы мастер-классы игры на гуслях и балалайке, а также спортивные состязания.

Подробности: https://vk.com/russkaya_derevnya69.

Пресс-служба Правительства Тверской области