На заседании регионального Правительства утверждены границы особо охраняемой природной территории «Бора Клетинского»

На заседании регионального Правительства, которое 7 июня провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждены границы особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного природного заповедника «Бор Клетинский». Принятое постановление позволит обеспечить охрану и организацию особого санитарного режима территории, развитие ее туристического потенциала.

По мнению Игоря Рудени, особо охраняемые природные территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, быть местами отдыха для жителей и гостей Тверской области.

Памятник природы Клетинский бор находится на территории Титовского сельского поселения Кимрского района, его площадь составляет более 741 гектара. Данная территория имеет научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение.

Утверждение границ охранной зоны позволит предупреждать и пресекать нарушения природоохранного законодательства на территории Клетинского бора. В частности, запрещается рубка деревьев и кустарников, любые вида строительства, разведение костров, выпас сельскохозяйственных животных, засорение мусором.

Создание особо охраняемых природных территорий – одна из самых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие.

Пресс-служба Правительства Тверской области