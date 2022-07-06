Школам Верхневолжья переданы комплекты настольной игры «Тверская область. Игра-путешествие по родному краю»



В образовательные учреждения Верхневолжья поступили комплекты настольной игры «Тверская область. Игра-путешествие по родному краю». Эта игра в увлекательной форме поможет младшим школьникам узнать о природе, городах, достопримечательностях и выдающихся людях тверского края.

Проект игры был представлен Губернатору Игорю Рудене в августе прошлого года во время посещения главой региона Мирновской средней общеобразовательной школы им. А.А. Воскресенского. Одним из создателей игры является учитель этого образовательного учреждения.

Тогда Губернатор отметил уникальность проекта и подчеркнул, что такие игры должны использоваться на уроках краеведения и во внеурочной деятельности в каждой школе Верхневолжья.

В настоящее время изготовлено и передано в муниципальные и государственные школы Тверской области 1700 комплектов настольной игры.

В каждый комплект входят 100 карточек с готовыми вопросами, 8 карточек, вопросы для которых дети могут придумать самостоятельно, игровое поле, правила игры, 4 фишки и кубик.

«Игра-путешествие по родному краю» может быть использована в учебной, внеурочной и досуговой деятельности.

Комплекты будут использоваться для занятий с детьми в пришкольных лагерях.



Пресс-служба Правительства Тверской области