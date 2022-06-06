В Твери начала работу выставка «1812. Сила народная», где впервые представлены уникальные экспонаты из частной коллекции

6 июня в Тверском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «1812. Сила народная», посвященной 210-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Приветствие организаторам, участникам и гостям выставки направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Открывающаяся выставка – это портрет великой исторической эпохи и дань уважения защитникам Родины, чьи подвиги спустя столетия остаются для нас примером всепобеждающего патриотизма, единства и сплоченности. В самом начале войны именно из Твери прозвучали первые призывы к всеобщему объединению. Здесь были сделаны решительные шаги по созданию народного ополчения. Мы помним о героизме Тверского добровольческого егерского батальона и подвиге ополченцев, стойко защищавших Москву, о самоотверженности женщин, лечивших раненых, и бескорыстии тех, кто обеспечивал русскую армию продовольствием», – сказано в приветствии от имени главы региона.

На выставке представлено более 250 экспонатов. Большая часть раритетов будет демонстрироваться широкой аудитории впервые.

Это предметы из частного собрания коллекционера Александра Вихрова – российского финансиста, журналиста и политолога, профессора Финансового университета при Правительстве России, члена Совета директоров Императорского фарфорового завода, президента Фонда гуманитарных инициатив «Для мира и блага».

В экспозицию вошли предметы из фондов Тверского государственного объединенного музея и Студии военных художников имени М.Б. Грекова, относящиеся к первой половины XIX столетия и характеризующие российско-французские отношения той поры. Это гравюры, образцы вооружения и обмундирования, портреты героев Отечественной войны, медали и ордена, автографы Наполеона и Александра I.

Выставка продлится до 8 октября 2022 года. Ее открытие приурочено к началу туристического сезона, благодаря чему уникальную экспозицию смогут увидеть не только жители города Твери и области, но и гости Верхневолжья из разных регионов России.

Экспозиция будет работать по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 5.

Телефон для справок: +7 (4822) 32-10-42.

Пресс-служба Правительства Тверской области