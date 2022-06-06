Губернатор Игорь Руденя в Москве принял участие в обсуждении празднования в России 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина

6 июня Губернатор Игорь Руденя в Москве принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2024 году 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Указ о праздновании знаменательной даты подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Заседание возглавила заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. В обсуждении приняли участие руководители федеральных ведомств, учреждений культуры и вузов, деятели культуры и искусства России.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы как можно больше людей лучше узнали великого русского поэта. Рассчитываем, что результаты нашей общей работы позволят не только сохранить память о нашем классике, но и будут способствовать сохранению чистоты родного языка», – отметила Татьяна Голикова.

«Тверская область уже вносит свой вклад в эту работу, – подчеркнул Игорь Руденя. – У нас создано Пушкинское кольцо Верхневолжья протяженностью около 250 км, включающее Старицкий и Торжокский районы, усадьбу в Берново и другие исторические места, которые посещал Александр Сергеевич Пушкин. Тверская область нашла отражение в стихах, произведениях поэта. Мы готовы продолжить работу, направленную на популяризацию русской культуры, развитие современного образования. По итогам заседания оргкомитета сформируем свои предложения в план мероприятий, и со следующего года начнем активно участвовать в их реализации».

О проекте плана основных мероприятий рассказала Министр культуры РФ Ольга Любимова. В него вошло более 50 культурных и образовательных событий. Мероприятия разделены на несколько блоков: выставочные проекты, торжественные события, социально значимые, просветительские проекты и акции.

Дорожная карта также включает ремонтные и реставрационные работы в учреждениях, чья деятельность связана с сохранением достояния и популяризацией творчества поэта. В Тверской области в 2023-2024 годах предусмотрена реставрация главного корпуса комплекса в селе Берново и Дворянской усадьбы с флигелем в городе Торжке – здесь расположен музей А.С. Пушкина.

В план празднования знаковой даты в Тверской области входит почти 40 мероприятий. Это такие события, как Пушкинский праздник в Берново, межрегиональный Пушкинский бал, проект по оцифровке фильмов, снятых по произведениям поэта из фонда «Тверьгосфильмофонда».

В библиотеках и музеях предусмотрены выставки, образовательные мероприятия для детей и подростков. Запланированы конкурсы рисунков, акции по чтению произведений Пушкина. Вышневолоцкий театр драмы готовит премьеру «Пиковая дама».

К событиям присоединятся детские сады и школы, колледжи, организации сферы культуры.

Александр Сергеевич Пушкин посещал Тверскую губернию около 30 раз и провел здесь порядка 100 дней. Он бывал в Твери, Старицком и Торжокском уездах, Погорелом Городище около Зубцова.

На улице Скорбященской в Твери (сейчас это ул. А. Дементьева) находилась гостиница «Гальяни», где проживал Пушкин по пути из Петербурга в Москву. В Твери установлены два памятника поэту: у филармонии на Театральном проезде и в городском саду на набережной Волги.

В Старицком уезде поэт гостил в поместьях Вульфов, в том числе в селе Берново. На старицкой земле написаны такие известные произведения, как «Анчар», «Зимнее утро», «Поэт и толпа», седьмая глава «Евгения Онегина». По традиции в Верхневолжье день рождения А.С. Пушкина отмечается большим праздником в усадьбе Вульфов. В этом году он состоялся 5 июня. Здесь же, в Берново, находится музей поэта.

Более 25 раз Пушкин бывал в Торжке. Чаще всего он проживал в гостинице Пожарского. Знаменитые «пожарские котлеты» подавались к столу именно в этой гостинице. На торжокской земле Пушкин также останавливался проездом в селе Грузины в усадьбе Полторацких. Недалеко от Торжка, в деревне Прутня, похоронена муза поэта Анна Керн.

Сегодня, в День русского языка и Пушкинский день России, в Тверской области проходят праздничные мероприятия. Среди них – открытое чтение стихов у памятника Пушкину в городском саду Твери, мастер-классы, квиз и литературные часы в областном Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина.

На выставке в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького представлены произведения поэта в переводах на английский, немецкий, французский и другие языки. В Конаковском краеведческом музее – экспозиция «Медальерная «Пушкиниана».

Пресс-служба Правительства Тверской области