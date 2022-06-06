Победители конкурса детских рисунков «Дорогами детства» с экскурсией посетили «Верхневолжское АТП»

Компания-перевозчик «Верхневолжское АТП» провела экскурсию для шести финалистов конкурса рисунков «Дорогами детства», приуроченного ко Дню защиты детей. Ребята представили свои работы об общественном транспорте в социальных сетях «Транспорта Верхневолжья» – автобусы, уступающие дорогу школьникам на пешеходном переходе, забирающие пассажиров с остановки или отправляющиеся с автовокзала Твери.

Ребятам рассказали о работе автобусов малого, среднего и большого классов, показали диспетчерскую, мойку, ремонтную зону и медицинский кабинет. Участники экскурсии узнали, как проходит рабочий день водителей, автослесарей, диспетчеров и медиков, работающих на предприятии, и какие задачи они выполняют. В конце экскурсии дети получили памятные подарки от «Верхневолжского АТП» и сделали совместную фотографию.

Такие экскурсии проходят на предприятии на постоянной основе. В прошлом году «Верхневолжское АТП» посетили школьники, победившие в конкурсе детского рисунка, посвященного Дню космонавтики, ранее – учащиеся нескольких средних общеобразовательных школ Калининского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области