Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 июня 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 34 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 158 719 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 027 118, в том числе за последние сутки их 3106.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 806 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 743 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 965

Конаковский район 12 291

Ржев 8711

Калининский район 6850

Вышневолоцкий городской округ 6479

Торжок 5457

Кимры 49145

Бежецкий район 4213

Бологовский район 3854

Кашинский городской округ 3669

Осташковский городской округ 3588

Старицкий район 3209

Калязинский район 3173

Нелидовский городской округ 3118

Лихославльский район 2968

Максатихинский район 2457

Западнодвинский муниципальный округ 2346

Торопецкий район 2177

Торжокский район 1926

Весьегонский муниципальный округ 1918

Оленинский муниципальный округ 1846

Зубцовский район 1824

Рамешковский район 1818

Кувшиновский район 1761

Селижаровский муниципальный округ 1501

Андреапольский муниципальный округ 1343

Спировский район 1334

Ржевский район 1269

Краснохолмский муниципальный округ 1225

Кесовогорский район 1124

Сонковский район 1089

Кимрский район 1036

Фировский район 1017

ЗАТО Озёрный 992

Пеновский муниципальный округ 967

Бельский район 818

Сандовский муниципальный округ 806

Молоковский район 579

Жарковский район 570

Лесной муниципальный округ 569

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области