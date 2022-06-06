Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 июня 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 34 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 158 719 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 027 118, в том числе за последние сутки их 3106.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 806 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 743 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 965
Конаковский район 12 291
Ржев 8711
Калининский район 6850
Вышневолоцкий городской округ 6479
Торжок 5457
Кимры 49145
Бежецкий район 4213
Бологовский район 3854
Кашинский городской округ 3669
Осташковский городской округ 3588
Старицкий район 3209
Калязинский район 3173
Нелидовский городской округ 3118
Лихославльский район 2968
Максатихинский район 2457
Западнодвинский муниципальный округ 2346
Торопецкий район 2177
Торжокский район 1926
Весьегонский муниципальный округ 1918
Оленинский муниципальный округ 1846
Зубцовский район 1824
Рамешковский район 1818
Кувшиновский район 1761
Селижаровский муниципальный округ 1501
Андреапольский муниципальный округ 1343
Спировский район 1334
Ржевский район 1269
Краснохолмский муниципальный округ 1225
Кесовогорский район 1124
Сонковский район 1089
Кимрский район 1036
Фировский район 1017
ЗАТО Озёрный 992
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 818
Сандовский муниципальный округ 806
Молоковский район 579
Жарковский район 570
Лесной муниципальный округ 569
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области