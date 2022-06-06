Выпускники Верхневолжья сдают единый государственный экзамен по истории и физике

6 июня выпускники Тверской области сдают единый государственный экзамен по истории и физике. Всего свои знания в рамках этих предметов проверят 1929 человека.

Во всех аудиториях в период проведения экзаменов организовано видеонаблюдение в онлайн-режиме. Экзамены проводятся по технологии печати контрольных измерительных материалов в пунктах проведения экзаменов и технологии перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид.

Следующим испытанием для выпускников Верхневолжья станет обществознание, которое они будут сдавать 9 июня, а также экзамен по письменной части иностранных языков и биологии. 16 и 17 июня они будут сдавать экзамен по устной части иностранных языков, а 20 и 21 июня – по информатике.

Ранее в регионе прошли экзамены по географии, литературе, химии, русскому языку и математике.

В 2022 году основной период ЕГЭ проходит с 26 мая по 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области