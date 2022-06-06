В Тверской области проходят мероприятия в честь Пушкинского дня России

6 июня – День русского языка и Пушкинский день России. С этими датами музейных работников региона, всех, кто внес вклад в сохранение наследия Александра Сергеевича Пушкина, поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Для Тверской области этот праздник имеет особое значение. С нашим краем связаны значительные страницы творчества великого поэта. Сегодня тысячи туристов путешествуют по пушкинским местам Верхневолжья, где родились бессмертные строки, переведенные на десятки языков мира», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Сегодня и в течение недели в Верхневолжье проходят мероприятия, посвященные этим датам. 6 июня в Твери в городском саду с 10.00 до 12.00 проходит праздничная программа «Давайте Пушкина читать!», которую организует Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена. Ценители творчества А.С. Пушкина могут прочитать свои любимые стихи или прозу великого поэта, а также принять участие в церемонии возложения цветов к памятнику поэту. Юных посетителей ждут увлекательные мастер-классы.

6 июня областной ДК «Пролетарка» реализует проект «Пролетарский рупор», в рамках которого лауреаты конкурса «#ЧитаемВместе» под музыку Глинки, Чайковского и Грига исполняют стихи поэта. Также организована мультимедийная беседа и викторина по творчеству А.С.Пушкина.

Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина 6 июня проводит квиз «Волшебный мир сказок Пушкина» (11+), литературно-игровые часы с воспитанниками детского лагеря. Действуют книжно-иллюстративные выставки. 7 июня центр приглашает детей на программу «По волшебному миру сказок Пушкина» (7+). Перевоплотившись в героев сказок, ребята совершат путешествие по страницам произведений Александра Сергеевича, примут участие в литературных играх и викторинах.

Выставка литературы «Преданья старины глубокой» открылась в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького. На ней представлены произведения поэта в переводах на английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, арабский язык и на язык урду.

В Конаковском краеведческом музее действует выставка по медальерному искусству «Медальерная «Пушкиниана» (0+). Музей впервые представляет образ поэта, созданный средствами мелкой пластики. Выставка дает представление о том, как медальеры, граверы, скульпторы, художники разных поколений воспринимали образ поэта, как отразились в медальерном искусстве творчество А.С. Пушкина и места, связанные с его пребыванием. Материалы выставки включают в себя юбилейные и памятные медали, а также монеты, жетон и значки. Выставка будет работать до 28 июня.

10 июня в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена пройдёт музыкально-поэтический вечер «Праздник русского языка». Прозвучат стихи отечественных поэтов-классиков и тверских поэтов, романсы, будет работать свободный микрофон.

Александр Сергеевич Пушкин около 30 раз бывал в Тверском крае, в том числе проездом по «Государевой дороге» из Москвы в Петербург. Поэт приезжал в Тверскую губернию с 1811 по 1836 год. Здесь он провел порядка 100 дней.

На улице Скорбященской в Твери (сейчас – ул. А. Дементьева) находилась гостиница «Гальяни», где поэт останавливался по пути из Петербурга в Москву.

В Твери установлены два памятника А.С. Пушкину. Один – в 1972 году, он расположен напротив входа в филармонию на Театральном проезде Бюст работы скульптора Е.Ф. Белашовой установлен здесь ровно 50 лет назад. Второй памятник появился в 1974 году в Городском саду на набережной реки Волги.

Около 25 раз Александр Сергеевич посещал город Торжок, где чаще всего останавливался в гостинице Пожарского. Именно здесь подавались знаменитые «пожарские котлеты».

Пушкин также бывал в Старицком уезде, в доме Вульфов в селе Берново, где ежегодно проходит Пушкинский праздник, приуроченный к дню рождения поэта.

Места тверского края, которые посещал Пушкин, объединены в туристический маршрут «Пушкинское кольцо Верхневолжья» протяженностью около 250 км.

Пресс-служба Правительства Тверской области