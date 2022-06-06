«Транспорт Верхневолжья» запустил новую версию мобильного приложения «Волга»

Пассажиры «Транспорта Верхневолжья» могут перейти на новую версию мобильного приложения «Волга». В рамках обновления общение пользователей с технической поддержкой будет осуществляться по новой схеме. Взаимодействие будет происходить через почтовый клиент пассажира.

Чтобы обратиться в техническую поддержку, пассажирам нужно будет обновить приложение «Волга» в App Store или Google Play. Далее необходимо проверить привязку электронной почты к почтовому клиенту (Mail, Outlook и др.), через который пользователь сможет направить обращение в техническую поддержку и получить ответ от специалистов. Для создания обращения пассажиру необходимо зайти в меню приложения и нажать на кнопку «Поддержка» – откроется форма почтового клиента для заполнения.

Официальное приложение пассажира Тверской области «Волга» можно скачать в магазинах приложений App Store и Google Play бесплатно.

С 11 июня служба технической поддержки не сможет принять и обработать обращения, направленные в старых версиях мобильного приложения.

С помощью мобильного приложения «Волга» пассажиры могут оплачивать проезд через QR-код, размещенный в автобусе; покупать абонементы; смотреть срок действия купленных активных абонементов; пополнять электронные кошельки транспортной карты и мобильного приложения. Через приложение можно узнать информацию о расписании, проложить наиболее удобный маршрут, а также отслеживать автобусы на карте в режиме Online. В специальном разделе «Будь в курсе» можно следить за актуальными новостями Тверского региона.

Министерство транспорта Тверской области