Предприниматели Тверской области могут принять участие в опросе по мерам поддержки

Региональные компании приглашают принять участие в опросе для совершенствования мер поддержки бизнеса.

Среди предпринимателей Верхневолжья проводится опрос об эффективности мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления на страну. Принять в нем участие приглашают владельцев и руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан региона. Опрос доступен по ссылке https://online-sociology.ru/poll?uuid=8b874bd9-ec13-4caf-b7d6-6ed94cca4ced&utm_source=mailout.

Так, в рамках опроса представители бизнес-сообщества смогут выразить мнение относительно современных условий ведения предпринимательской деятельности, обозначить возникающие вопросы и риски, а также назвать меры, которыми воспользовалось или планирует воспользоваться предприятие.

Напоминаем, что по поручению Президента РФ Владимира Путина Тверская область в числе первых субъектов страны в дополнение к федеральным мерам приняла региональный пакет мер поддержки предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления. В него включено 35 направлений поддержки с общим объёмом финансирования более 1,4 млрд рублей.