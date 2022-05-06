Тверская область проведет семейный фестиваль «Арт-деревня Кой» в Сонковском районе

С 15 по 17 июля в Сонковском районе Тверской области состоится семейный фестиваль «Арт-деревня Кой», в рамках которого пройдут духовные, культурные и творческие мероприятия.

В первый день работы фестиваля состоится Форум волонтеров «МЫВместе», организованный совместно с молодежным движением «Под княжеским стягом». Кроме того, гостям будет представлен моноспектакль «Евгений Онегин» в уникальной современной интерпретации актера Краснодарского театра Алексея Замко.

16 июля в программе фестиваля церковное богослужение в Храме Троицы Живоначальной, историческая реконструкция Битвы на реке Сить, дегустация блюд XIII века, Койская ярмарка. Участники смогут испытать свои силы в конкурсе пирога или посетить гала-концерт с участием известных артистов и творческих коллективов, мастер-классы, викторины и интерактивные игры для детей и взрослых. На фестивале будет представлена выставка работ местных умельцев, художников и ремесленников, уличные арт-объекты, вечером пройдет представление с огненным шоу.

В рамках Фестиваля победителям краеведческого творческого конкурса «Мой край – место силы» будут вручены награды и специальные призы за активную позицию и вклад в сохранение исторической памяти.

Фестиваль организован Софийско-Троицким Фондом при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

Проект носит долговременный характер и нацелен на поэтапное возрождение старинного села Кой. Главная цель – создание культурно-ландшафтного парка и музейно-исторического ансамбля вокруг храмового комплекса в селе Кой. Планируется воссоздать в первоначальном виде церкви, часовни, причтовые объекты, а второстепенные постройки, галереи приспособить под современные задачи и образовательные проекты, объекты туристической инфраструктуры.

В этом году проект «Кой – история длиной в 800 лет» Койского Дома досуга стал победителем областного этапа конкурса «Дом культуры. Новый формат» в номинации «Проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа». Этот проект представит регион на федеральном этапе конкурса.

Подробная информация – на сайте www.artkoy.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области