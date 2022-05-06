В Тверской области поддержали Марафон зелёных дел во Всемирный день окружающей среды

5 июня в Тверской области прошел ряд экологических мероприятий в рамках Всемирного дня окружающей среды. Самой масштабной из них стала всероссийская экологическая акция «Марафон зеленых дел», участниками которой в Твери стали свыше 200 студентов и волонтеров.

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках марафона экологический субботник в областной столице прошел на Константиновских карьерах. Неравнодушные граждане смогли собрать более 16 кубов мусора с береговой линии водоема.

Кроме того, в Кимрах сегодня начал работу экоотряд «Стражи чистоты» – прошли мастер-классы по высадке цветов, росписи экопакетов красками по трафарету «Планета Земля», лотерея в поддержку ветеринарных клиник города и другие мероприятия.

В Сандово экологическая акция была организована на территории Храма Иконы Казанской Божьей матери. Все желающие смогли облагородить и убрать территорию возле Храма.

Инициатива проведения Всероссийского марафона зелёных дел была предложена в конце мая на молодёжном экологическом форуме «Экосистема» генеральным директором АНО «Сад Памяти» Ольгой Степченко. Она призвала волонтёрские организации, общественные объединения и корпоративных волонтёров присоединиться к серии экологических акций во Всемирный день окружающей среды, 5 июня. По данным АНО «Сад Памяти», в рамках экологических проектов в России ежегодно проходят тысячи мероприятий, в которых участвуют свыше 5 млн волонтёров. Привлечение большего числа людей со всей страны поможет сформировать экологически осознанное сообщество, а также объединить государство, бизнес и самих граждан ради достижения национальных целей развития.

Пресс-служба Правительства Тверской области