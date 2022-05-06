Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 июня 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 34 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 158 569 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 024 012, в том числе за последние сутки их проведено 2 686.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 772 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 742 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 954
Конаковский район 12 289
Ржев 8709
Калининский район 6850
Вышневолоцкий городской округ 6477
Торжок 5457
Кимры 49145
Бежецкий район 4213
Бологовский район 3852
Кашинский городской округ 3668
Осташковский городской округ 3586
Старицкий район 3209
Калязинский район 3173
Нелидовский городской округ 3117
Лихославльский район 2968
Максатихинский район 2457
Западнодвинский муниципальный округ 2345
Торопецкий район 2175
Торжокский район 1926
Весьегонский муниципальный округ 1917
Оленинский муниципальный округ 1845
Зубцовский район 1824
Рамешковский район 1818
Кувшиновский район 1760
Селижаровский муниципальный округ 1500
Андреапольский муниципальный округ 1343
Спировский район 1334
Ржевский район 1268
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1124
Сонковский район 1089
Кимрский район 1036
Фировский район 1016
ЗАТО Озёрный 992
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 818
Сандовский муниципальный округ 805
Молоковский район 579
Жарковский район 570
Лесной муниципальный округ 569
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области