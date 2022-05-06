В Тверской области проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню окружающей среды

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. В Тверской области проходит ряд экологических и познавательных мероприятий, приуроченных к этому дню, самым масштабным из которых является всероссийская экологическая акция «Марафон зеленых дел».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, инициативы, направленные на привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды – важный вклад в реализацию национального проекта «Экология».

В рамках акции в Твери проходит субботник – неравнодушные граждане собирают мусор вдоль береговой линии на Константиновских карьерах. Участие в акции принимают волонтеры, общественные организации и все желающие жители города. Cубботник стартует в 11.00.

В это же время в Кимрах начинает работу экоотряд «Стражи чистоты». В планах работы на сегодня – мастер-классы по высадке цветов, роспись экопакетов красками по трафарету «Планета Земля», лотерея в поддержку ветеринарных клиник города и другие мероприятия.

В Сандово экологическая акция организована на территории Храма Иконы Казанской Божьей матери. Все желающие могут облагородить и убрать территорию возле Храма.

Пресс-служба Правительства Тверской области