В селе Берново Тверской области проходит традиционный Пушкинский праздник поэзии

5 июня в селе Берново Старицкого района проходит традиционный Пушкинский праздник поэзии «Себя как в зеркале я вижу…», приуроченный ко Дню рождения великого русского поэта. Мероприятие проводится в Верхневолжье с 1970 года. Приветствие организаторам и гостям праздника направил Губернатор Игорь Руденя.

«За свою более чем полувековую историю ежегодный праздник поэзии в селе Берново стал одним из самых любимых и долгожданных событий в культурной жизни Верхневолжья, – отметил Игорь Руденя. – Это мероприятие объединяет ценителей творчества великого поэта, состоявшихся литераторов, юных чтецов и поэтов. Убежден, праздник подарит участникам много добрых, незабываемых впечатлений, будет способствовать сохранению уникального культурного, исторического и духовного достояния России, укреплению туристского потенциала Старицкого района и всей Тверской области».

Судьба Александра Сергеевича Пушкина тесно связана с тверской землей. Путешествуя между Петербургом и Москвой, он часто посещал Тверь, Торжок, Старицу, Берново. В Тверской губернии Александром Сергеевичем Пушкиным написано множество строк, ставших известными всему миру.

Праздник начнётся в 11.30 с возложения цветов к памятнику А.С.Пушкина. Торжественное открытие запланировано в 12.00.

Впервые на главной сцене гостям поэтического праздника будет представлен балет «Бахчисарайский фонтан» по мотивам одноименной поэмы А.С. Пушкина в исполнении артистов Московского театра русского классического балета. Начало – в 13.00.

С 12.00 до 15.00 будет работать сразу несколько тематических площадок, запланированы экскурсии, литературно-музыкальные встречи, творческие конкурсы, пленэр, детские интерактивные программы.

На площадке «Диво-остров» для самых маленьких гостей библиотекой им. Пушкина и Тверским государственным объединенным музеем будут организованы подвижные и интеллектуальные игры, а также фотозона в тематике пушкинских сказок.

В «Книжном шатре» сотрудники библиотеки им. А.М. Горького проведут открытый микрофон «Читаем Гения», ярмарку-книгообмен «Книге – вторую жизнь», акцию «Стихи в кармане».

Творческая площадка «Арт-Пушкин» соберет художников и любителей изобразительного искусства. Мастер-класс по живописи для всех желающих проведет Дина Вальберг, преподаватель Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова. Продолжит пленер Валерия Колегова – руководитель образцовой изостудии «Соцветие» ДК «Пролетарка».

Окунуться в атмосферу пушкинских балов можно будет на творческой площадке «Пусть грянет бал», там же пройдёт танцевальный мастер – класс от клуба бального танца «Овация» ДК «Пролетарка».

Вот уже третий год подряд одной из особенностей праздника является областной детско-юношеский конкурс чтецов «Читаем вместе Пушкина», итоги которого подводятся в Берново. Лучшие работы прозвучат на поэтической площадке «Литературная гостиная».

Также состоится камерный концерт классической музыки от студентов и преподавателей Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

На выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества будут представлены работы мастеров из Твери, Спировского, Торжокского, Старицкого, Калининского районов, Лихославльского муниципального округа, Владимира и Смоленска.

Пресс-служба Правительства Тверской области