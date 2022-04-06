Тверской императорский дворец в июне приглашает на экскурсии по саду и другие мероприятия

Тверской императорский дворец представил афишу мероприятий на июнь 2022 года. Посетить их приглашают жителей и гостей Верхневолжья.

5 июня организована музейно-театрализованная программа о великом русском поэте Г.Р. Державине «Мореходец» по исторической повести Виктора Сосноры «Державин до Державина». Автором и исполнителем выступит Алексей Зинатулин.

12 июня запланирована музейно-музыкальная программа «О России с любовью» из цикла «Музейные созвучия».

В июне также проходят экскурсии в Дворцовой оранжерее и саду, по Парадной анфиладе Тверского императорского дворца.

Отдельная программа подготовлена для детей.

В Международный день защиты детей стартовала ежегодная акция «Лето во Дворце» для ребят в возрасте от 7 до 12 лет.

8 июня запланирована Музейная игра «Страна Советов». 12 июня, в День России – мастер-класс по рисованию «Герб Твери». В течение месяца пройдут музейная игра «Знакомство с русской иконой», интерактивная игра «Ровесники», игра «Герои и Победы», лекция «От Волги до Берлина». Детям также расскажут о видах и жанрах изобразительного искусства и проведут мастер-класс по рисованию

На все мероприятия, кроме сборных экскурсионных сеансов, необходима предварительная запись по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области