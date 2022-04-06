В Тверской области начался XXIII Волжский Крестный ход

В Тверской области 4 июня от истока Волги под Осташковом стартовал XXIII Волжский Крестный ход – масштабное событие для православных верующих Верхневолжья и других регионов страны.

В этом году Волжский Крестный ход проходит в рамках Года добрых дел и милосердия, он посвящен 450-летию перенесения мощей преподобного Ефрема Новоторжского и 150-летию со дня рождения и 85-летию со дня кончины священномученика Фаддея, архиепископа Тверского. Участие в событии принимают представители духовенства, православные верующие, жители и гости тверского региона.

Приветствие организаторам, участникам и гостям Волжского Крестного хода направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сегодня, начиная путь Волжского Крестного хода от истока Волги, мы обращаемся к нашим общим истокам православной веры, духовно-нравственных ценностей и традиций. Сегодня нас объединяет приверженность выдающемуся духовному наследию нашего народа. Сплоченность, верность традициям бескорыстного служения Отчизне, взаимопомощи и милосердия являются надежным фундаментом силы России, ее прошлого, настоящего и будущего», – отмечено в приветствии от главы региона.

Крестный ход по традиции начался от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. Торжества традиционно открыла торжественная литургия в Спасо-Преображенском соборе, расположенном рядом с истоком Волги. После торжественного шествия к истоку прошел чин малого водоосвящения.

В этом году Волжский Крестный ход пройдет от деревни Сосница Осташковского городского округа, по Ниловой Пустыни, Осташкову, Пено. Далее по Селижаровскому муниципальному округу – поселкам Селище и Селижарово, деревне Ельцы.

Затем участники отправятся в Ржев, Зубцов, село Погорелое Городище Зубцовского района. После маршрут будет проходить по Старице, селу Медное Калининского района и Торжку.

Также паломники побывают в Твери, деревне Орша Калининского района, селе Городня Конаковского района, в Конаково, Дубне Московской области, Кимрах, посёлке Белый Городок Кимрского района, Кашине.

Завершится Крестный ход 23 июня в Калязине, где пройдет литургия в Вознесенском соборе, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому.

История Волжского Крестного хода берёт начало с 1999 года. Тогда в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 20 июня от истока Волги начался Крестный ход по водам трех великих рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция освящения истока реки Волги и начало Волжского Крестного хода были объединены в один праздник.

В 2017 году исток Волги освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Волжский Крестный ход тогда был посвящен 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

Юбилейный XX Волжский Крестный ход в 2018 году охватил 24 муниципалитета региона и объединил сразу три памятные даты: 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летие со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

В 2019 году крестный ход прошёл в честь 200-летия обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.

В 2020 году из-за непростой эпидемиологической обстановки Волжский Крестный ход не проводился.

В 2021 году XXII Волжский крестный ход был посвящен 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского и проходил с 29 мая по 8 июня.

Пресс-служба Правительства Тверской области

Фото: А. Зубов.