Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 июня 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 33 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 158 408 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 021 326, в том числе за последние сутки их проведено 2 172.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 162 738 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 742 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 942
Конаковский район 12 287
Ржев 8705
Калининский район 6850
Вышневолоцкий городской округ 6474
Торжок 5455
Кимры 49145
Бежецкий район 4213
Бологовский район 3851
Кашинский городской округ 3668
Осташковский городской округ 3584
Старицкий район 3208
Калязинский район 3172
Нелидовский городской округ 3116
Лихославльский район 2968
Максатихинский район 2456
Западнодвинский муниципальный округ 2344
Торопецкий район 2175
Торжокский район 1926
Весьегонский муниципальный округ 1915
Оленинский муниципальный округ 1845
Зубцовский район 1823
Рамешковский район 1818
Кувшиновский район 1760
Селижаровский муниципальный округ 1500
Андреапольский муниципальный округ 1343
Спировский район 1334
Ржевский район 1268
Краснохолмский муниципальный округ 1224
Кесовогорский район 1124
Сонковский район 1089
Кимрский район 1036
Фировский район 1016
ЗАТО Озёрный 992
Пеновский муниципальный округ 967
Бельский район 818
Сандовский муниципальный округ 805
Молоковский район 579
Жарковский район 570
Лесной муниципальный округ 569
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области