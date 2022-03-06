На телебашне в столице Верхневолжья включат подсветку в поддержку акции по спасению амурских тигров

С 5 по 8 июня на телебашне в Твери будет включена полосатая подсветка в поддержку акции, которую проводит Центр «Амурский тигр» для охраны природы и в преддверии предстоящего Международного форума по сохранению тигра. К акции также присоединятся Останкинская телебашня в Москве, телебашни в Воронеже, Сочи, Нижнем Новгороде, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Туле, Челябинске, Калининграде, Якутске и других городах.

Россия – родина амурского тигра, одного из самых редких подвидов хищника. Некогда их популяция насчитывала несколько тысяч особей, но к концу 40-х годов ХХ века в дикой природе осталось не более 50 животных. Последовавший запрет на охоту, усилия государства и экологов позволили за 60 лет стабилизировать популяцию. В 2005 году ученые заявили о 450 хищниках.

В 2000-х годах браконьерство и вырубка лесов привели к тому, что популяция амурского тигра снова начала сокращаться. Для спасения хищника в 2013 году по инициативе президента Владимира Путина Русским географическим обществом был учрежден Центр «Амурский тигр». Благодаря усилиям специалистов, популяция тигра начала медленно расти и учет 2015 года показал, что она достигла 520-540 особей.

II Международный форум по сохранению тигра откроется 5 сентября 2022 года во Владивостоке в стартовый день Восточного экономического форума. На форуме планируется подвести итоги работы по сохранению тигра как вида во всех странах его обитания за прошедшие 12 лет и наметить новые цели и конкретные действия для обеспечения комфортного сосуществования тигра и человека.

Пресс-служба Правительства Тверской области