В тверские колледжи поступает новая техника для практики, ведется оснащение современных производственных мастерских

В профессиональные образовательные организации Тверской области поступает современное оборудование для практики и оснащения производственных мастерских. Работа ведется в соответствии с приоритетными компетенциями колледжей.

Перечень приоритетных компетенций, а также концепция создания и оснащения мастерских в тверских колледжах утверждены в апреле 2022 года на заседании Президиума областного Правительства.

«Наша главная задача в сфере профобразования – обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов, – считает Губернатор Игорь Руденя. – В регионе ведется работа по развитию образовательных кластеров, особый акцент сделан на производственной практике».

В Вышневолоцкий колледж поставлен автогрейдер для отработки студентами практических навыков. На базе колледжа также создаются мастерские по приоритетным компетенциям: «Управление автогрейдером» и «Сантехника и отопление». В настоящее время завершаются ремонтные работы в помещениях для мастерских, закуплено оборудование.

В Бежецком промышленно-экономическом колледже обустраивают мастерские «IT решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» и «Разработка мобильных приложений». В мастерской по IT решениям ведется установка оборудования. Ее планируют ввести к началу нового учебного года. В сентябре предполагается открыть вторую мастерскую.

В Тверском колледже им. А.Н. Коняева предусмотрено создание в 2022 году мастерских «Мехатроника» и «Инженерный дизайн CAD». Они позволят повысить качество обучения по открытой в прошлом году в колледже специальности «Мехатроника и мобильная робототехника» и по специализации «Технология машиностроения», востребованной на ведущих предприятиях области: Тверском вагоностроительном заводе, АО СтанкоМашКомплекс, ЗАО «Тверской экскаватор» и других.

Для мастерской «Инженерный дизайн CAD» уже закуплено оборудование, идет подготовка помещения. Для мастерской «Мехатроника» приобретена мебель, ведется работа, связанная с закупкой технического оснащения.

В Конаковском колледже в этом году создаются две мастерские по компетенциям «Администрирование отеля» и «Ресторанный сервис». На сегодняшний день все оборудование приобретено. В мастерской «Ресторанный сервис» идут ремонтные работы. Мастерская по компетенции «Администрирование отеля» уже обустроена. Она получила статус Центра проведения демонстрационного экзамена, в мае выпускники по специальности «Гостиничное дело» уже сдавали здесь экзамен. Официальное открытие мастерских планируется перед началом учебного года.

Приоритетными направлениями для Тверского колледжа им. Кайкова являются «Кирпичная кладка» и «Электромонтаж». В 2022 году здесь обустраивают одноименные мастерские. Ведется закупка мебели, верстаков и другой техники. Часть из нее уже поставлена.

Развитию профессионального образования в Тверской области, подготовке востребованных в экономике специалистов уделяется особое внимание.

В регионе созданы производственно-образовательные кластеры: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластеры по отраслям «Образование» и «Социальная работа», развития промышленного производства.

Они являются площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволяет готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

Пресс-служба Правительства Тверской области