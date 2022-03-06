Губернатор Игорь Руденя поздравил коллектив Музея Александра Сергеевича Пушкина в Торжке с 50-летием со дня основания учреждения

3 июня исполняется 50 лет со дня основания Музея Александра Сергеевича Пушкина в Торжке. С юбилейной датой коллектив учреждения культуры поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Благодаря энергии и энтузиазму ученых – знатоков творчества главного русского поэта – был создан крупный научно-культурный центр изучения и сохранения тверских страниц биографии А.С. Пушкина. Уютные залы музея, интересная экспозиция, бережно восстановленная прилегающая территория неизменно привлекают гостей и оставляют у них самые теплые впечатления», – отмечено в поздравлении от главы региона.

Губернатор подчеркнул: музей вносит большой вклад в общенациональную просветительскую работу и воспитание молодого поколения.

В этот день в музее в рамках Недели литературы и искусства пройдет торжественное мероприятие – гостям расскажут об истории образования музея и планах на будущее, представят музыкальную программу, проведут экскурсию. В конце вечера состоится посадка дубов в парке музея.

Музей Александра Сергеевича Пушкина в Торжке был открыт 3 июня 1972 года. В основу экспозиции положен проект, разработанный сотрудниками Государственного музея А.С. Пушкина в Москве. Творческий коллектив сотрудников Тверского государственного музея создал экспозицию, посвящённую проездам поэта по тракту Санкт-Петербург–Москва, его дорожным впечатлениям и их отражению в его творчестве. В Торжке Александр Пушкин бывал проездом 25 раз.

В экспозиции представлены карты почтовых дорог Новгородской и Тверской губерний, планы и виды городов и почтовых станций, всевозможные изображения экипажей, бытовых сцен из жизни ямщиков.

Гости музея могут наблюдать за поэтом в течение всей поездки из Петербурга в Москву. Его путешествие начинается в северной столице, которая представлен в экспозиции гравюрами и литографиями художников первой половины XIX века. Уникальным экспонатом музея является подорожный документ, который выдан на имя Александра Пушкина на проезд от Петербурга до Торжка в 1828 году. Кроме того, в музее представлен интерьер комнаты станционного смотрителя.

Музей является участником межрегионального брендового маршрута Государева дорога. Сотрудниками музея проводится «Музейный всеобуч» для школьников начальных классов по программе «Музей и школа», а также обзорная экскурсия «Петербургско-Московский тракт в жизни и творчестве А.С. Пушкина», интерактивная экскурсия «Путешествие А.С. Пушкина по «Государевой дороге».

Судьба Александра Сергеевича Пушкина тесно связана с тверской землей. Путешествуя между Петербургом и Москвой, он часто посещал Тверь, Торжок, Старицу, Берново. В Тверской губернии Александром Сергеевичем Пушкиным написано множество строк, ставших известными всему миру.

5 июня в селе Берново Старицкого района пройдёт традиционный Пушкинский праздник поэзии «Себя как в зеркале я вижу…», приуроченный ко Дню рождения великого русского поэта.

Пресс-служба Правительства Тверской области